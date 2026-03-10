Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit Betonmischer

Hannover (ots)

Im Abfahrtsbereich der Bundesautobahn 2 kippte in einer Kurve ein Betonmischer auf die Fahrerseite. Der Fahrer des Betonmischers wurde dabei in seiner Kabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden.

Am heutigen Nachtmittag gegen 15.00Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover durch mehrere Anrufer ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Bundesautobahn 2 gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich, dass der Fahrer des Fahrzeuges in seinem verunfallten LKW eingeklemmt war. In enger Absprache zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr wurde umgehend eine patientengerechte Rettung eingeleitet. Nach ca. einer Stunde konnte der Patient befreit und zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 15 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell