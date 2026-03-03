Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brennender PKW nach Verkehrsunfall

Hannover (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Hannover in den Stadtteil Linden-Süd alarmiert. Ein PKW war dort verunfallt und ging in Flammen auf. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Gegen 1:20 Uhr meldeten Anrufende der Regionsleitstelle einen verunfallten PKW am Deisterplatz, der bereits zum Zeitpunkt der Notrufabgabe Feuer gefangen hatte. Drei Personen sollten sich noch im Fahrzeug befinden. Aufgrund dieser Schilderungen alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an die Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die drei männlichen Fahrzeuginsassen bereits den PKW verlassen hatten. Sie waren teils schwerverletzt und wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in hannoversche Kliniken transportiert.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich zunächst auf die Brandbekämpfung des PKW mit zwei Löschrohren unter Nutzung von Atemschutz. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden anschließend großflächig mittels Ölbindemittel abgestreut.

Während des Einsatzes war der Westschnellweg stadteinwärts zeitweise voll gesperrt.

Nach Beendigung dieser Maßnahmen konnte die Einsatzstelle dem Verkehrsunfalldienst der Polizei übergeben werden. Zur Unfallursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 4, die Ortsfeuerwehr Linden, Spezialkräfte der Fachgruppe Technische Hilfe und der Rettungsdienst mit zeitweise 21 Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell