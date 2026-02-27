Feuerwehr Hannover

FW Hannover: PKW fährt in Baugerüst. 61-jähriger Fahrer verletzt und Baugerüst gesichert.

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde am heutigen Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Vahrenwalder Straße alarmiert. Aufgrund der ersten Notrufmeldungen, dass zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt seien, alarmierte die Regionsleitstelle neben einem Löschzug der Feuerwehr auch drei Rettungswagen und einen Notarzt.

Vor Ort konnte durch den Einsatzleiter erkundet werden, dass ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in ein am Gebäude befindliches Baugerüst gefahren war. Dabei touchierte der PKW zwei weitere Fahrzeuge. Die anfängliche Meldung über zwei im Fahrzeug eingeklemmte Personen bestätigte sich glücklicherweise nicht. Der 61-jährige Fahrer war alleine in seinem Fahrzeug und konnte durch Ersthelfer noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Transporte waren nicht notwendig.

Da durch die Feuerwehr zunächst nicht abschließend bewertet werden konnte, ob das Baugerüst durch den Unfall einsturzgefährdet ist, wurde der Bereich abgesperrt und umgehend der Statiker einer Baugerüstfirma nachgefordert, um die Situation fachlich einschätzen zu können. Im Einsatzverlauf wurde das Gerüst mit Hilfe der Feuerwehr Hannover gesichert und der PKW entfernt.

Während der Maßnahmen musste die Vahrenwalder Straße stadteinwärts ab Höhe der Philipsbornstraße voll gesperrt werden. Gegen 18:45 Uhr wurde der Einsatz beendet. Zur Unfallursache oder zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell