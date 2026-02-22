Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand in der Braunstraße fordert 5 Verletzte

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag gingen mehrere Meldungen zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Braunstraße in der Regionsleitstelle Hannover ein. Die nach wenigen Minuten eintreffenden Brandschützer erkundeten eine massive Rauchentwicklung und Flammen aus einer Wohnung des viergeschossigen Gebäudes. Nach rund dreißig Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle, umfangreiche Nachlöscharbeiten und die Evakuierung der betroffenen Etage mit Einsatz einer Drehleiter folgten. Verletzt wurden insgesamt fünf Personen.

Kurz nach 04:00 Uhr gingen Hinweismeldungen zu der Rauchentwicklung und Flammenschein aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Braunstraße in der Calenberger Neustadt in der Regionsleitstelle ein. Die Regionsleitstelle alarmierte daraufhin zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Linden sowie den Rettungsdienst Hannover.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage und es schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung. Aus selbiger hatte sich eine Person bereits selbstständig ins Freie retten können. Sie wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr entgegengenommen und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Mehrere Personen aus den benachbarten Wohnungen mussten mittels Fluchthauben, mit Unterstützung von Einsatzkräften unter Atemschutz und mit einer Drehleiter, aus dem Gebäude gerettet werden da der Treppenraum zu diesem Zeitpunkt bereits stark verraucht war. Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren im Innen- und Außenangriff eingeleitet und die Flammen mit Löschwasser bekämpft. Mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten gingen hierfür in die Wohnung vor. Gleichzeitig wurden Druckbelüftungsgeräte eingesetzt, um den Brandrauch aus dem stark verrauchten Treppenraum und dem Gebäude zu verdrängen. Im Verlauf des Einsatzes mussten insgesamt fünf verletzte Personen medizinisch versorgt werden. Vier von ihnen wurden mit Rettungswagen in hannoversche Krankenhäuser transportiert. Eine weitere Person begab sich selbstständig zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter zwei Löschzüge und mehrere Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Linden sowie vier Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Zur Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Die Brandwohnung und die unmittelbaren Nachbarwohnungen sind weitestgehend unbewohnbar. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren nach rund zwei Stunden abgeschlossen. Im Rahmen einer sogenannten Brandnachschau wird durch die hannoverschen Brandschützer die Einsatzstelle zu einem späteren Zeitpunkt erneut angefahren und kontrolliert.

Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover waren mit 18 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell