Feuerwehr Hannover

FW Hannover: 3 Verletzte nach Feuer in hannoverscher Pflegeeinrichtung

Hannover (ots)

Am späten Samstagabend kam es in einer Pflegeeinrichtung in der Fischstraße in der Calenberger Neustadt zu einem Brand. Drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Regionsleitstelle löste Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Um 21:15 Uhr am Samstagabend löste die Brandmeldeanlage des Pflegezentrums in der Fischerstraße im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt aus. Parallel dazu gingen Notrufe von Mitarbeitenden des Pflegezentrums bei der Regionsleitstelle Hannover ein, die einen Zimmerbrand im dritten Obergeschoss des betreuten Wohnens bestätigten. Die Mitarbeitenden des Pflegeheims reagierten sofort und leiteten umgehend erste Löschmaßnahmen in der Brandwohnung mit Feuerlöschern ein.

Die Regionsleitstelle löste aufgrund des bestätigten Lagebildes umgehend eine Alarmstufenerhöhung aus, woraufhin zwei Löschzüge und mehrere Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, sowie der Freiwillige Feuerwehr Hannover-Linden und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot anrückten.

Vor Ort stellte sich bei Eintreffen der hannoverschen Brandschützer heraus, dass das Feuer zwar weitgehend eingedämmt wurde, der 75-jährige Bewohner jedoch schwer verletzt in dem betroffenen Bereich verblieben war. Dieser musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutzgeräten aus dem stark verrauchten Wohnbereich gerettet und anschließend an den Rettungsdienst zur notärztlichen Versorgung übergeben werden. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt gelöscht, jedoch war der gesamte Wohnbereich verraucht. Mittels Druckbelüftungsgeräten wurde der betroffene Gebäudeteil daraufhin entraucht, die weiteren Bewohner konnten somit in ihren Wohnungen verbleiben.

Die schwerverletzte Person wurde nach der Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein hannoversches Krankenhaus transportiert. Zwei Mitarbeitende des Pflegezentrums erlitten, durch die Brandbekämpfungsmaßnahmen, leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ebenfalls zur weiteren Behandlung in hannoversche Kliniken verbracht.

Zur Schadenhöhe und Ursache des Brandereignisses können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Hierzu hat die Polizei Hannover die Ermittlungsarbeiten aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 14 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 22:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell