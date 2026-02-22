Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Gartenlaubenbrand greift auf Einfamilienhaus über

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag gingen mehrere Notrufe mit Meldung einer Rauchentwicklung aus einer Gartenlaube in der Kolonie Abendfreude in der Hebbelstraße im Stadtteil Sahlkamp in der Regionsleitstelle Hannover ein. Noch auf der Anfahrt wurde die Alarmstufe erhöht, denn ein angrenzendes Einfamilienhaus wurde von den meterhohen Flammen der Laube beaufschlagt und in Mitleidenschaft gezogen. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufwendig, jedoch konnte durch das schnelle Eingreifen das Einfamilienhaus verteidigt werden. Verletzt wurde niemand.

Am heutigen Morgen um 6:30 Uhr wurden die hannoverschen Brandschützer zu einem Gartenlaubenbrand in die Hebbelstraße im Stadtteil Sahlkamp alarmiert. In der dortigen Kleingartenkolonie Abendfreude stand eine Gartenlaube im Froschkönigweg im Vollbrand. Innerhalb kurzer Zeit gingen weitere Meldungen ein, dass der Brand auf ein angrenzendes Einfamilienhaus übergreift. Die Flammen erreichten bereits den Dachstuhl. Die Regionsleitstelle erhöhte daraufhin die Alarmstufe und sendete weitere Einheiten von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr, sowie den Rettungsdienst Hannover.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Eine Gartenlaube stand in voller Ausdehnung in Flammen und war nicht mehr zu halten. Durch die starke Brandausbreitung hatte das Feuer auf ein angrenzendes Einfamilienhaus übergegriffen und dessen Dachstuhl bereits bedeutsam Feuer gefangen. Die Bewohner des Hauses konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen. In der Gartenlaube befanden sich keine Personen.

Es wurden vom Einsatzleiter umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet: Mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten nahmen sofort einen massiven Löschangriff mit Wasser im Außenangriff vor. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch den gezielten Einsatz eines Großtanklöschfahrzeugs mit 10.000 Litern Löschwasser, wodurch eine schnelle und kontinuierliche Wasserversorgung sichergestellt werden konnte.

Die Brandbekämpfung zeigte Wirkung, sodass das Feuer innerhalb von 30 Minuten unter Kontrolle gemeldet werden konnte. Im Anschluss zogen sich die Nachlöscharbeiten über einen längeren Zeitraum, um Glutnester im Dachbereich vollständig abzulöschen und die Gartenlaube mit Löschschaum einzudecken.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter zwei Löschzüge und ein Großtanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Die Gartenlaube ist zerstört, das Wohnhaus hat Schaden im Dachbereich genommen. Die Einsatzmaßnahmen der hannoverschen Brandschützer waren nach zweieinhalb Stunden abgeschlossen. Im Rahmen der Brandnachschau wird die Einsatzstelle zu einem späteren Zeitpunkt kontrolliert.

Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell