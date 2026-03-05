PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Person unter Minibagger eingeklemmt

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag wurde bei Bauarbeiten im hannoverschen Stadtteil Heideviertel eine Person durch einen umgestürzten Minibagger eingeklemmt. Nach der technischen Rettung durch die Feuerwehr Hannover wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 11.40 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein Unfall mit einem Minibagger von einer Baustelle im Heidering gemeldet. Der Fahrer des Minibaggers sollte unter diesem eingeklemmt sein. Umgehend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover und des Rettungsdienstes zu der Einsatzstelle alarmiert.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten die Lage bestätigen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst, der durchgehend ansprechbaren Person, wurde diese mit schwerem technischen Gerät unter dem Minibagger befreit. Anschließend wurde der Patient mit Verletzungen am Bein, in ein hannoveraner Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hannover waren mit ca. 25 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Stephan Trog
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Stephan.Trog@Hannover-stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

