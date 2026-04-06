Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Scharrel - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Montag, den 06. April 2026, um 00:15 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Hauptstraße in Scharrel einen 54-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saterland. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass für den geführten Pkw kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Barßel OT Harkebrügge - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag, den 06. April 2026, um 02:23 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Dorfstraße in Harkebrügge einen Fahrradfahrer im öffentlichen Verkehrsraum. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass der 19-jährige Barßeler unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,84 Promille. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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