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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Scharrel - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Montag, den 06. April 2026, um 00:15 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Hauptstraße in Scharrel einen 54-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saterland. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass für den geführten Pkw kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Barßel OT Harkebrügge - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag, den 06. April 2026, um 02:23 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Dorfstraße in Harkebrügge einen Fahrradfahrer im öffentlichen Verkehrsraum. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass der 19-jährige Barßeler unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,84 Promille. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491-93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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    POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall mit Verletzten Am Sonntag, 05. April 2026, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 72 (B72) in Höhe der Ortschaft Sedelsberg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin aus Spahnharrenstätte die B72 in Richtung Saterland. Aufgrund einer Panne fuhr die 36-Jährige mit geringer Geschwindigkeit sowie mit ...

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