PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Polizeiinspektion Mayen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden zahlreiche mobile und stationäre Verkehrskontrollen in den Ortslagen Mayen, Rieden, Kottenheim und Polch durchgeführt. Hierbei wurden bei vier Pkw-Fahrern, nach Trunkenheit im Straßenverkehr, der Führerschein entzogen. Alle Fahrzeugführer hatten Atemalkoholwerte, die im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lagen (1,14 bis 1,93 Promille).

Bei drei weiteren Fahrten von Pkw und E-Scootern lagen diese Werte im Ordnungswidrigkeitenbereich bis > 0,8 Promille. Ein Fahrzeug war ohne Versicherungsschutz unterwegs. Im Hinblick auf die bevorstehenden Karnevalstage, weißt die Polizeiinspektion Mayen darauf hin, das zu jeder Zeit mit Verkehrs- und Alkoholkontrollen gerechnet werden muss. Alleine eine Ordnungswidrigkeit zieht eine Geldbuße von 500.- bis 1000.- EUR nach sich und es droht ein Fahrverbot. Der Verlust des Führerscheins ist eine sehr einschneidende Maßnahme in den alltäglichen Lebensbereich. Doch Unfälle unter Einfluss von Alkohol oder Drogen, haben zudem meist tiefgreifende Folgen für alle Unfallbeteiligte in einem Unfallgeschehen.

Feiern Sie Karneval, gerne fröhlich und ausgelassen, aber setzen Sie sich nicht berauscht ans Steuer eines Kraftfahrzeugs. Ein Taxi ist in jedem Fall billiger, als Geldstrafen und Geldbußen.

Wir wollen, dass Sie alle sicher leben - Ihre Polizei Mayen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Armin Behrendt, EPHK

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:46

    POL-PDMY: Pressenachtragsmeldung Wohnhausbrand

    53505 Kalenborn (ots) - Der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde gegen 07:40 Uhr ein Wohnhausbrand in der Hilberather Straße, in 53505 Kalenborn, mitgeteilt. Der Brand konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Wohnraum brannte jedoch vollständig aus. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 07:56

    POL-PDMY: 53505 Kalenborn - Presseerstmeldung Wohnhausbrand

    53505 Kalenborn (ots) - Der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde gegen 07:40 Uhr ein Wohnhausbrand in der Hilberather Straße, in 53505 Kalenborn, mitgeteilt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich im Einsatz. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon: 0261-10357350 E. Platz, ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 13:55

    POL-PDMY: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht - Verkehrsschilder umgefahren

    Polch (ots) - Am Sonntag, den 08.02.2026, gegen 09:45 Uhr, wurde die Polizei Mayen über mehrere beschädigte Verkehrszeichen in Polch, Vormaystraße, auf Höhe des dortigen Maifeldstadions, in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine Fahrbahninsel mit für beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren