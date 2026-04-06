Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 05./06.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 5. April 2026, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche an der Josefstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Pkw (Range Rover) an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441 943-0 zu melden.

Damme - Fahren unter Einfluss

Am 05.04.2026, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 18-jährigen Mann aus Damme, welcher mit seinem Pkw die Marienstraße in Damme befuhr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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