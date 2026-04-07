PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. April 2026 18:00 Uhr bis Montag, 06. April 2026 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Westallee und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Werkstatt einer dortigen Firma. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 06. April 2026 gegen 17:45 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Petersfelder Straße in Richtung Garrel. Auf gerader Strecke kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam auf einem Feld zum Stehen. Hierbei wurden die 29-Jährige und ihre 33-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Garrel, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 9.500,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. April 2026 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Kia Ceed in schwarz, welcher am Straßenrand in der Kantstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 21:02

    POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 06.04.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - - Flugunfall eines Einsitzer-Ultraleichtflugzeuges mit tödlich verletzter Person - Am Ostermontag, 06.04.2025, wurde gegen 16:38 Uhr ein Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz Barßel-Lohe gemeldet. Bei dem verunglückten Luftfahrzeug handelte es sich um ein einsitziges Ultraleichtflugzeug, das von einem 66-jährigen Piloten aus Edewecht ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 10:19

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 05./06.04.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 5. April 2026, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche an der Josefstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Pkw (Range Rover) an der rechten Fahrzeugseite und entfernte ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 09:55

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Einsatzgeschehen Osterfeuer in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta: Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg fanden am Osterwochenende insgesamt ca. 200 Osterfeuer statt. In den Landkreisen kam es in diesem Jahr zu lediglich einzelnen Körperverletzungsdelikten. Es waren ansonsten friedliche Feierlichkeiten für ein solches Veranstaltungswochenende. Weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren