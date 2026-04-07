Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. April 2026 18:00 Uhr bis Montag, 06. April 2026 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Westallee und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Werkstatt einer dortigen Firma. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 06. April 2026 gegen 17:45 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Petersfelder Straße in Richtung Garrel. Auf gerader Strecke kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam auf einem Feld zum Stehen. Hierbei wurden die 29-Jährige und ihre 33-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Garrel, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 9.500,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. April 2026 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Kia Ceed in schwarz, welcher am Straßenrand in der Kantstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

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