Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (17.02.2026), gegen 7:50 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Auto von der Autobahn 65 auf die Bundesstraße 9 in Richtung Frankenthal. Am Dreieck Ludwigshafen wechselte ein Lkw auf die rechte Fahrspur und fuhr hierbei auf das Auto der 39-Jährigen auf. Die Autofahrerin fuhr auf einen Parkplatz und alarmierte die Polizei. Der Lkw fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Über den Lkw ist lediglich bekannt, dass dieser ein blaues Führerhaus haben soll.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

