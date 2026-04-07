Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen LKW aus Firmenhalle in Radelübbe

Hagenow/ Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots)

In der Nacht von Karfreitag auf vergangenen Samstag kam es in Radelübbe in der Gemeinde Bandenitz zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Firmenhalle.

Offenbar verschafften sich die bislang unbekannten Täter sowohl gewaltsam Zugang zum Firmengelände in der Straße "Am Sandkrug" als auch zur dortigen Fahrzeughalle. Aus dieser entwendeten sie einen dort abgestellten Ford Transit. Besonders prägnant an dem gestohlenen Fahrzeug ist die beidseitige blaue Aufschrift "Keßler" auf den weißen Seitenwänden.

Aufgrund der Spurenlage kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz und führte vor Ort die Tatortarbeit durch. Der entstandene Schaden durch die Entwendung des LKWs wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt. Zudem entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt derweil aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch in Radelübbe oder nützliches Video- bzw. Bildmaterial nimmt die Polizei in Hagenow unter der Rufnummer 03883-631 224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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