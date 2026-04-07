Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mutmaßlicher Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt - gestohlenes E-Bike sichergestellt

Schwerin (ots)

Am 05. April 2026 gegen 18:30 Uhr meldete ein 63-jähriger deutscher Geschädigter den Diebstahl seines E-Bikes aus der Geschwister-Scholl-Straße in der Schweriner Altstadt. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin nahmen vor Ort eine Strafanzeige gegen unbekannt auf. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich um ein rotes E-Bike der Marke Cube im Wert von etwa 2.000 Euro, welches im Laufe des Tages entwendet worden war.

Gegen 23:20 Uhr bemerkten dieselben Beamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Fahrradfahrer, der aus Richtung Friedrich-Engels-Straße kommend in Fahrtrichtung Graf-Yorck-Straße eine Fußgängerampel bei Rotlicht überquerte. Die Beamten entschieden sich daraufhin zur Durchführung einer Verkehrskontrolle.

Während der polizeilichen Maßnahmen fiel den Beamten das vom 34-jährigen algerischen Staatsangehörigen geführte rote E-Bike auf, welches exakt der zuvor aufgenommenen Beschreibung des in der Altstadt entwendeten Fahrrades entsprach. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht erbringen. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Schwerin übernommen.

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