Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen Simson-Kleinkrafträder aus Bützower Lagerhalle

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Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Ostermontag wurde der Polizei in Bützow ein Einbruchsdiebstahl in einer Lagerhalle gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Wismarschen Straße in Bützow. Aus dieser entwendeten die Täter unter anderem einen Rasenmäher der Marke Viking als auch zwei Kleinkrafträder der Marke Simson. Dabei handelte es sich um einen auffällig rot lackierten Simson Roller SR50 als auch um ein grün-weiß lackiertes Moped des Modells Habicht.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Mittwochmorgen bis Montagmorgen eingegrenzt werden. Um mögliche Spuren am Tatort zu sichern, kam auch der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Bereits im Januar kam es zu einem Einbruch in dieselbige Lagerhalle. Auch in diesem Fall versuchten die Täter, ein Moped zu entwenden, ließen es jedoch aus bislang unbekannten Gründen auf dem angrenzenden Friedhofsgelände zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib dieser auffälligen Krafträder geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461-424224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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