Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Rostock-Warnemünde

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag, 07. April, kam es gegen 08:45 Uhr auf der Parkstraße in Rostock-Warnemünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Kleinkraftrad.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger deutscher Fahrer eines Ford Transit mit Anhänger die Parkstraße aus Warnemünde kommend in Richtung Diedrichshagen. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger deutscher Fahrer eines Kleinkraftrades Simson die Straße aus der entgegengesetzten Richtung. An einem sich vor Ort befindlichen Sportplatz beabsichtigte der Fahrer des Transporters nach links einzubiegen. Dabei übersah er nach aktuellem Ermittlungsstand den entgegenkommenden Simson-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 19-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Infolge des Zusammenstoßes entzündete sich das Kleinkraftrad und brannte vollständig aus. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Rostock geführt und dauern an.

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