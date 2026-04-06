Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zahlreiche verfassungsfeindliche Graffiti in Kühlungsborn - Polizei bittet um Hinweise

Kühlungsborn (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Ostersonntag zu Ostermontag in Kühlungsborn zahlreiche Graffiti angebracht. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte die Polizei vor Ort Schmierereien an mehreren Pkw, am Vereinsheim des FSV-Kühlungsborn, der Fritz-Reuter-Schule und an der Bäderbahn "Molli" und an deren Waggons feststellen. Neben unterschiedlichen Schriftzügen wurden auch verfassungsfeindliche Symbole angebracht. Nach ersten Hinweisen kann die Tatzeit auf 19:00 Uhr vom Ostersonntag bis 06:00 Uhr am Ostermontag eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe wird derzeit polizeilich auf fast 5.000 Euro beziffert. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten an den jeweiligen Orten Spuren. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Zeichen von verfassungswidrigen Organisationen aufgenommen.

Hinweise zu weiteren Graffiti, den Tätern und der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Bad Doberan unter der TelNr.: 038203/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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