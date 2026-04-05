Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Carportbrand in Wismar mit hohem Sachschaden

Wismar (ots)

Gegen 12:30 Uhr kam es heute im Feuersteinweg im Wismarer Ostseeblick zu einem Carportbrand in dessen Folge ein geschätzter Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstanden ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es zuvor einen Knall. Im Anschluss begab sich der Hausinhaber zu seinem Carport, wobei dieser dann bereits in Flammen stand. Die Bewohner des Einfamilienhauses brachten sich nachfolgend umgehend in Sicherheit. Kameraden der Wismarer Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Jedoch entstanden Schäden an der Hausfassade. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein Akku eines E-Bikes zuvor explodiert und den Brand ausgelöst hat. Dieses wurde zum Zeitpunkt der Explosion jedoch nicht geladen. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort weitere Spuren um die Brandursache zu klären. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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