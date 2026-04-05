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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in Wittenburg

Wittenburg (ots)

Am Morgen des Ostersonntages ereignete sich in Wittenburg ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 08:10 Uhr der 77-jährige Fahrer eines VW den Kreisverkehr L04/L05 aus Richtung Hagenow kommend in Fahrtrichtung Wittenburg. Zeitgleich befuhr der 59-jährige Fahrer eines Wohnmobils die L05 aus Richtung der Abfahrt von der BAB 24 (Richtung Hamburg) in Fahrtrichtung Wittenburg und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete der Fahrer des Wohnmobils die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen VW-Fahrers. In der weiteren Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 09:00 Uhr beendet. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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