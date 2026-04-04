POL-HRO: Löschung Öffentlichkeitsfahndung nach 17 jährigen aus Schwerin
Schwerin (ots)
Die gesuchte Person konnte am heutigen Vormittag im Stadtgebiet Schwerin angetroffen werden.Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar
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