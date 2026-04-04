POL-HRO: Löschung Öffentlichkeitsfahndung nach 17 jährigen aus Schwerin

Stralendorf (ots) - Über die Rettungsleitstelle wurde der Polizei bekannt, dass es am 03.04.2026 gegen 19:45 Uhr in Stralendorf zu einem Brand gekommen sei. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten beim Eintreffen am Brandort fest, dass in einer Scheune mehrere Strohballen brennen. Die Feuerwehren aus Stralendorf, Wittenburg, Pampow und Rogahn konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Nach ...

mehr