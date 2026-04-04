Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Scheune mit mehreren Strohballen

Stralendorf (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde der Polizei bekannt, dass es am 03.04.2026 gegen 19:45 Uhr in Stralendorf zu einem Brand gekommen sei. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten beim Eintreffen am Brandort fest, dass in einer Scheune mehrere Strohballen brennen. Die Feuerwehren aus Stralendorf, Wittenburg, Pampow und Rogahn konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Nach Beendigung der Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen. Derzeit wird ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell