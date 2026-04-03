Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Brennender Lastwagen blockiert die Autobahn

Ulm (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.50 Uhr fuhr der 65-Jährige mit dem Sattelzug den Albaufstieg hoch. Ein gutes Stück nach der Anschlussstelle Mühlhausen bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Das entwickelte sich rasch zu einem offenen Feuer, so dass er kurz vor dem Lämmerbuckeltunnel den Sattelzug auf der Fahrbahn abstellte und sich in Sicherheit brachte. Er blieb unverletzt. Die Zugmaschine brannte völlig aus. Der Auflieger, auf dem Getreideschrot geladen war, wurde beschädigt. Der Schaden am Lastwagen wird auf 40.000 EUR geschätzt. Eine Ursache für den Brand konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Ob die Fahrbahn auch repariert werden muss, ist noch nicht geklärt. Die Autobahn war in Richtung Ulm bis kurz nach 18 Uhr gesperrt. Der Rückstau hatte sich bis 13 km Länge aufgebaut. Die Autobahnmeisterei leitete an der Anschlussstelle Mühlhausen den Verkehr aus.

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