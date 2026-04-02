Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannte greifen einen Passanten an - Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Ein 49-Jährige wurde heute (Donnerstag) am Biberacher Bahnhof Opfer eines Gewaltdelikts. Der Mann durchquerte gegen 11 Uhr die Unterführung bei den Bahngleisen. Dort traten ihm zwei Männer entgegen und sprühten ihm unvermittelt Reizgas in die Augen. Gleichzeitig versuchten sie die Umhängetasche des Mannes zu entreißen. Der Angegriffene versuchte die Treppe hoch in Richtung Bahnsteig zu flüchten. Hierbei brachten ihn die Täter zu Fall und traten dann auf den am Boden liegenden ein. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, rannten die beiden unbekannten Täter ohne Beute in Richtung Freiburger Straße davon. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Das Kriminalkommissariat Biberach ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Biberach, Telefon: 07351 447-0.

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