Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Autofahrer contra Radfahrer - Zeugen gesucht

Bereits Anfang Februar (3.2.) kam es in Herbrechtingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Radfahrer und einer Autofahrerin.

Ulm (ots)

Ein Zeuge half dem Verletzen. Den sucht nun die Polizei.

Der Unfall ereignete sich bereits am 3.2.26 gegen 21.30 Uhr. Ein 32-Jähriger radelte die Giengener Straße in Richtung Lange Straße entlang. In der Lange Straße war eine Seniorin mit ihrem VW unterwegs. Die 63-Jährige bog nach links in die Giengener Straße ab. Dabei soll die Autofahrerin wohl in einem engen Bogen gefahren sein und den Radfahrer geschnitten haben, so die Polizei. In der weiteren Folge wurde das Fahrrad von dem Pkw touchiert. Der Radler stürzte zur Seite und zog sich Verletzungen zu. Später begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen. Er half offenbar dem 32-Jährigen auf und räumte das Pedelec von der Straße. Danach sei er weiter gegangen. Die Polizei sucht nun den Zeugen, der dem verletzen Radfahrer behilflich war. Der und auch weitere Zeugen können sich beim Verkehrsdienst Heidenheim unter der Tel. 07321/9752-0 melden. An dem Pedelec ist ein Schaden von rund 600 Euro entstanden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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