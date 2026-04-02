Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Polizei geht weiter gegen Poser vor

Lärmbelästigungen und Umweltschäden durch unnützes Hin- und Herfahren schiebt die Polizei konsequent einen Riegel vor.

Ulm (ots)

Seit Jahren hat das Polizeipräsidium Ulm die Poser-Szene im Blick. So auch im vergangenen Jahr, als die Szene im Internet ein großes Treffen Anfang Juli in Ulm ankündigte. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6070573).

Bei den intensiven Kontrollen wurden neben den zahlreichen Beanstandungen an Fahrzeugen auch Erkenntnisse zu den Organisatoren gesammelt. Nach Ermittlungen in der Poser-Szene konnte insgesamt zehn Personen die Organisation des Treffens im Juli nachgewiesen werden. Das Polizeipräsidium Ulm erließ Gebührenbescheide in Höhe von 95.000 Euro, für die diese Personen gesamtschuldnerisch haften.

Auch zukünftig wird das Polizeipräsidium Ulm im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten entsprechende Gebührenbescheide gegen die Organisatoren solcher Treffen erlassen.

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