Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zigarettenautomat aufgebrochen

Ohne Beute flüchteten Unbekannte am Mittwochfrüh in Biberach.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte gegen 2 Uhr den aufgebrochenen Automaten in der Freiburger Straße. Unbekannte öffneten mit brachialer Gewalt den Automaten, der neben einem Einfahrtstor zu einem Autodienst aufgestellt war. Die Täter gelangten zwar an den Geldschacht, erbeuteten aber weder Bargeld noch Zigaretten. Möglicherweise wurde sie auch gestört und flüchteten unerkannt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Denn der Automat war so beschädigt, dass er komplett ersetzt werden muss.

++++0603156

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell