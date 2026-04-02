Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/B30 - Auffahrunfälle mit zehn Verletzten

Am Donnerstag kam es auf der B30 bei Unteressendorf zu zwei Auffahrunfällen mit neun beteiligten Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 10.41 Uhr bei Unteressendorf. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Wohnmobil von Bad Waldsee in Richtung Biberach. Auf Höhe Unteressendorf bog er verbotswidrig nach links in die Biberacher Straße ab. Einem nachfolgenden Autofahrer gelang es hinter dem Wohnmobil bis zum Stillstand abzubremsen. Weitere nachfolgende Verkehrsteilnehmer bremsten ebenso ab. Ein 62-jähriger Fahrer eines VW Bus reagierte zu spät und krachte in das Heck eines Kia. Durch den heftigen Aufprall schob es alle fünf, mutmaßlich stehenden Fahrzeuge, aufeinander auf. Alle sechs Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt.

Durch die Kollision flogen Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn. Deshalb musste ein entgegenkommender Fahrer eines VW Polo, der in Richtung Bad Waldsee unterwegs war, bremsen. Zwei dahinter befindliche Verkehrsteilnehmer, ein VW-Fahrer und ein Honda-Fahrer, fuhren hinten auf. An den drei Pkw entstanden ebenfalls Sachschäden.

Den Erkenntnissen zufolge erlitten neun Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Eine Person, die 34-jährige Fahrerin des Kia, kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen stationär in eine Klinik.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B30 komplett gesperrt werden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden dürfte im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich liegen. Kurz vor 13 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B30 wieder frei befahrbar.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Entgegen den ersten Erkenntnissen dürfte der Abbiegevorgang des bislang noch unbekannten Fahrers des Wohnmobils wohl nicht für den Auffahrunfall unfallursächlich gewesen sein. Die Polizei bittet weiterhin um sachdienliche Hinwiese von Zeugen unter Tel. 07351/447-0 oder 07392/9630-0.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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