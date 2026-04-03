POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnudung nach vermisster 46-Jähriger Frau aus Rostock
Rostock (ots)
Seit dem 03.04.2026 wird die 46-Jährige aus Rosock vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203/56224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/on0fp
Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
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