Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnudung nach vermisster 46-Jähriger Frau aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem 03.04.2026 wird die 46-Jährige aus Rosock vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203/56224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/on0fp

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell