POL-HRO: Löschung - Öffentlichkeitsfahndung 46 jährige Frau aus Wismar
Wismar (ots)
Die gesuchte Frau aus Wismar konnte am heutigen Tag durch Beamte des Polizeihauptrevier Wismar angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Sascha Puchala
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