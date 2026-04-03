PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung - Öffentlichkeitsfahndung 46 jährige Frau aus Wismar

Wismar (ots)

Die gesuchte Frau aus Wismar konnte am heutigen Tag durch Beamte des Polizeihauptrevier Wismar angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 16:47

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 46-jährigen Frau aus Rostock

    Wismar (ots) - Seit dem 02.04.2026, 10:00 Uhr wird eine 46-jährige Frau aus Rostock vermisst. Letztmalig wurde sie in Wismar gesehen. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei im Polizeirevier Wismar unter 03841/203-0, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:24

    POL-HRO: Warnung vor falschen Telekommunikationsmitarbeitern - Polizei mahnt zur Vorsicht

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt derzeit in zwei Betrugsfällen, bei denen sich ein bislang unbekannter Mann im Stadtgebiet als Mitarbeiter eines örtlichen Telekommunikationsdienstleisters ausgegeben hat. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Tatverdächtige gezielt ältere Menschen in ihren Wohnungen auf. Unter dem ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:18

    POL-HRO: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B104 bei Rampe

    Rampe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag auf der B104 bei Rampe ist eine Person schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Lkw-Fahrer gegen 09:30 Uhr die B104 in Fahrtrichtung Schwerin und beabsichtigte, auf die A14 aufzufahren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren