POL-HRO: Löschung - Öffentlichkeitsfahndung 46 jährige Frau aus Wismar

Rampe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag auf der B104 bei Rampe ist eine Person schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Lkw-Fahrer gegen 09:30 Uhr die B104 in Fahrtrichtung Schwerin und beabsichtigte, auf die A14 aufzufahren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision mit einem ...

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