Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor falschen Telekommunikationsmitarbeitern - Polizei mahnt zur Vorsicht

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt derzeit in zwei Betrugsfällen, bei denen sich ein bislang unbekannter Mann im Stadtgebiet als Mitarbeiter eines örtlichen Telekommunikationsdienstleisters ausgegeben hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Tatverdächtige gezielt ältere Menschen in ihren Wohnungen auf. Unter dem Vorwand, technische Dienstleistungen anzubieten oder angebliche Störungen im Fernsehprogramm beheben zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnräumen einer 82-jährigen sowie einer 88-jährigen Güstrowerin. In anschließenden Gesprächen gelang es ihm offenbar, das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen. In gutem Glauben unterzeichneten diese vermeintliche Vertragsunterlagen. Beide Sachverhalte ereigneten sich dabei bereits vor ein paar Wochen, am 26.02.2026 sowie am 08.03.2026.

Als die beiden geschädigten Frauen sich dann jeweils einige Tage später in dem örtlichen Telekommunikationsshop informierten, wurde ihnen mitgeteilt, dass es sich hierbei um keinen ihrer Mitarbeiter handelt. Daraufhin wurden sie an die Polizei verwiesen, die die Ermittlungen derzeit aufgrund des bestehenden Verdachts des Betruges aufgenommen hat.

Nach aktuellem Stand ist in den der Polizei bekannten Fällen bislang kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Polizei warnt dennoch eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät zur Vorsicht: -Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. -Seien Sie besonders misstrauisch bei unangekündigten Besuchen. -Geben Sie keine persönlichen oder sensiblen Daten preis. -Unterschreiben Sie keine Dokumente ohne sorgfältige Prüfung. -Kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei oder den angeblichen Dienstleister direkt.

Der unbekannte Mann aus den angezeigten Sachverhalten wird demnach wie folgt beschrieben: -männlich -etwa 35 bis 45 Jahre alt -spricht akzentfrei Deutsch -dunkler Teint

Sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt können an die Güstrower Polizei oder jede andere Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

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