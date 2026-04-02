Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B104 bei Rampe

Rampe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag auf der B104 bei Rampe ist eine Person schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Lkw-Fahrer gegen 09:30 Uhr die B104 in Fahrtrichtung Schwerin und beabsichtigte, auf die A14 aufzufahren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 40-jährige Pkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum nach Schwerin gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B104 sowie die betroffene Autobahnauffahrt bis etwa 12:30 Uhr voll beziehungsweise halbseitig gesperrt.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

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