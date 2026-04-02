POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 46-jährigen Frau aus Rostock
Wismar (ots)
Seit dem 02.04.2026, 10:00 Uhr wird eine 46-jährige Frau aus Rostock vermisst. Letztmalig wurde sie in Wismar gesehen. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei im Polizeirevier Wismar unter 03841/203-0, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/urp2s, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock, Dezernat 1
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