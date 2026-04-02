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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 46-jährigen Frau aus Rostock

Wismar (ots)

Seit dem 02.04.2026, 10:00 Uhr wird eine 46-jährige Frau aus Rostock 
vermisst. Letztmalig wurde sie in Wismar gesehen. 

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei im Polizeirevier Wismar 
unter 03841/203-0, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder 
jede andere Polizeidienststelle entgegen. 

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link 
https://t1p.de/urp2s, der zur Internetseite der Landespolizei M-V 
führt.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
PP Rostock, Dezernat 1

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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