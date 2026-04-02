Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 86-jähriger Radfahrer nach Kollision mit PKW nahe Rethwisch schwer verletzt

Bad Doberan/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Lindenstraße in der Ortslage Steinbeck bei Rethwisch im Landkreis Rostock.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem E-Bike den Koppelweg aus Richtung Neu Rethwischer Weg kommend. An der Einmündung zur Lindenstraße fuhr der Radfahrer auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei missachtete er die dort vorherrschende Vorfahrtsregelung und stieß mit einem von links kommenden VW Golf zusammen. Der 20-jährige VW-Fahrer versuchte zunächst noch nach links auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht vermeiden.

Der 86-jährige Radfahrer erlitt in der Folge schwerste Verletzungen und musste für die weitere medizinische Behandlung in die Uni-Klinik nach Rostock verbracht werden.

Aufgrund der schwere des Verkehrsunfalls wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft der Einsatz der DEKRA am Unfallort angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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