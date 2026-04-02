Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Motorrades in Rostock Evershagen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:30 Uhr, kam es im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einem Fahrzeugbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein, auf einer vorgesehenen Parkfläche in der Thomas-Morus-Straße, abgestelltes Motorrad der Marke Honda aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Motorrad ist bis auf das Metallgestell vollständig ausgebrannt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Der Kriminaldauerdienst Rostock übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die gesicherten Spuren werden nun kriminaltechnisch ausgewertet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und bittet Personen, die in der Nacht im Bereich der Thomas-Morus-Straße in Rostock Evershagen verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei in Rostock zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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