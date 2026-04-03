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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Bobitz (ots)

Am 03.04.2026, gegen 11:35 Uhr kam es auf der B 208 zwischen den Ortslagen Metelsdorf und Bobitz (LK Nordwestmecklenburg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26 jähriger Motorradfahrer mit seine Kawasaki die Bundesstraße in Richtung Wismar. In einer leichten Rechtskurve verlor der Kradfahrer, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Verstorbene stammt aus der Hansestadt Wismar. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B208 für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

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Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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