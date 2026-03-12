PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbruch in Industriegebiet - Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochnachmittag (06.-11.03.2026) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Hans-Böckler-Straße in Lockhausen ein und entwendeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

