POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbruch in Industriegebiet - Bargeld entwendet.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochnachmittag (06.-11.03.2026) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Hans-Böckler-Straße in Lockhausen ein und entwendeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.
