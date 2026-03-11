PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Sprinter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.03.2026) verunglückte ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters aus Bad Salzuflen auf der Straße Sevinghausen zwischen Barntrup und Sonneborn. Der Mann befuhr die Straße in Fahrtrichtung Sonneborn, als er nach einem Überholvorgang auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und schließlich nach rechts in den Straßengraben geschleudert wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die B1 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen von etwa 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe streute die Feuerwehr Barntrup die Fahrbahn mit Bindemittel ab. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe

  • 11.03.2026 – 11:35

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Seniorin bei Unfall schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (10.03.2026) ist eine 90-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bergheimer Straße (L616) schwer verletzt worden. Die Seniorin befuhr gegen 15:20 Uhr mit ihrem Skoda Fabia die L616 in Fahrtrichtung Heesten, als sie nach dem Passieren einer Unterführung aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:33

    POL-LIP: Lage. Zwei Handwerkerfahrzeuge im Visier von Tätern.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (09./10.03.2026) zwei Handwerkerfahrzeuge in Lage ins Visier genommen. Im Goetheweg brachen sie zwischen 17:30 Uhr und 07:00 Uhr ein Handwerkerfahrzeug auf und entwendeten daraus unter anderem einen Akkustaubsauger, einen Akkuschrauber, eine Akku-Flex, einen Bluetooth-Drucker sowie ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:32

    POL-LIP: Extertal-Almena. Einbruch in Kindergartenbüro.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (10.03.2026) stellte eine Mitarbeiterin eines Kindergartens am Siekbachweg in Almena einen Einbruch in das Büro der Einrichtung fest. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (09./10.03.2026; 16:30 Uhr - 06:25 Uhr) gewaltsam Zugang zu dem Büro im Kindergarten verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem Bargeld entwendet. Hinweise auf ...

    mehr
