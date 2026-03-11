Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Sprinter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.03.2026) verunglückte ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters aus Bad Salzuflen auf der Straße Sevinghausen zwischen Barntrup und Sonneborn. Der Mann befuhr die Straße in Fahrtrichtung Sonneborn, als er nach einem Überholvorgang auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und schließlich nach rechts in den Straßengraben geschleudert wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die B1 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen von etwa 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe streute die Feuerwehr Barntrup die Fahrbahn mit Bindemittel ab. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell