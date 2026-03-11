Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zwei Handwerkerfahrzeuge im Visier von Tätern.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (09./10.03.2026) zwei Handwerkerfahrzeuge in Lage ins Visier genommen. Im Goetheweg brachen sie zwischen 17:30 Uhr und 07:00 Uhr ein Handwerkerfahrzeug auf und entwendeten daraus unter anderem einen Akkustaubsauger, einen Akkuschrauber, eine Akku-Flex, einen Bluetooth-Drucker sowie weiteres Werkzeug. Der Wert der Beute liegt nach ersten Angaben bei etwa 1.500 Euro.

In der Ahornstraße versuchten Unbekannte zwischen 18:00 Uhr und 09:15 Uhr, einen Bulli aufzubrechen.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05231) 6090. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich des Goethewegs oder der Ahornstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich zu melden.

