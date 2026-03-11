PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch (11.03.2026) kurz vor halb 2 gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Hauptstraße in Heiden. und die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie das Gebäude in Richtung Mühlenstraße. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

