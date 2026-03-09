Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg Horn. Versuchter Aufbruch eines Geldwechselautomaten.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07./08.03.2026) versuchten unbekannte Täter einen Geldwechselautomaten eines Waschparks aufzubrechen. Gegen 1 Uhr näherten sich zwei Personen dem Automaten an der Wilberger Straße. Sie lösten bei der Tat jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin gemeinsam mit einem im Auto wartenden Fahrer ohne Beute in einem dunklen Pkw. Zeugen, die Hinweise zu dem dunklen Pkw oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

