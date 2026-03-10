POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07./08.03.2026) versuchten unbekannte Täter einen Geldwechselautomaten eines Waschparks aufzubrechen. Gegen 1 Uhr näherten sich zwei Personen dem Automaten an der Wilberger Straße. Sie lösten bei der Tat jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin gemeinsam mit einem im Auto wartenden Fahrer ohne Beute in ...

mehr