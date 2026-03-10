POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmengebäude.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (07.-09.03.2026) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Grevenmarschstraße ein. Im Inneren öffneten sie Kabelkanäle und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Kupferkabel. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
