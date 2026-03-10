PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (07.-09.03.2026) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Grevenmarschstraße ein. Im Inneren öffneten sie Kabelkanäle und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Kupferkabel. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

