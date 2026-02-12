PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Nassau (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, um 02:02 Uhr nachts, ereignete sich in der Stadtmitte von Nassau, in Höhe des Anwesens Emser Straße 13, ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Fremdschaden verursacht wurde. Der unfallverursachende Pkw VW Golf IV kam alleinbeteiligt aus bislang ungeklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg und kollidierte mit der Grundstücksmauer des o.g. Anwesens. Durch die herumfliegenden Betonteile der Mauer wurde ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Pkw VW Golf kam nach der Kollision nicht fahrbereit auf der Fahrbahn der Emser Straße zum Stehen. Die drei Insassen stiegen aus, montierten die beiden Kennzeichen-Schilder ab und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Während der polizeilichen Ermittlungen bezüglich der vorliegenden Verkehrsunfallflucht stellte sich heraus, dass der Pkw VW Golf aktuell nicht zugelassen ist. Die auf dem Pkw angebrachten Kennzeichen wurden in derselben Nacht in Bad Ems von einem anderen Kfz. entwendet und missbräuchlich benutzt. Daher wird nun gegen die drei Insassen bzgl. mehrere Straftaten ermittelt. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
PHK Neuburger
Telefon: 02603-970-0
pibadems.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 22:49

    POL-PDMT: 37-jähriger führt PKW unter Betäubungsmitteleinfluss

    Hachenburg (ots) - Am Mittwoch, 11.02.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg in den Abendstunden im Stadtgebiet Hachenburg Verkehrskontrollen durch. Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Mannes ergab sich hierbei der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 20:40

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Krans und zwei Pkw

    Siershahn (ots) - Am Vormittag des 11.02.2026, gegen 10:55 Uhr, kam es auf der L 303, zwischen den Ortslagen Helferskirchen und Siershahn, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Krans und zwei Pkw. Hierbei kollidierte der verantwortliche Fahrzeugführer eines der beiden unfallbeteiligten Pkw zunächst mit dem Heck des entgegenkommenden Lastkraftwagens, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 16:46

    POL-PDMT: Anrufe falscher Polizeibeamter im Bereich Hachenburg

    57627 Hachenburg (ots) - Die Polizeiinspektion Hachenburg erreichen in den letzten Stunden zahlreiche Anrufe von Anwohnern aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Hachenburg, die von sogenannten "falschen Polizeibeamten" angerufen wurden. Diese sollen von möglichen versuchten bzw. geplanten Einbrüchen berichtet und Fragen nach Wertgegenständen gestellt haben. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren