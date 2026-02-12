Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Nassau (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, um 02:02 Uhr nachts, ereignete sich in der Stadtmitte von Nassau, in Höhe des Anwesens Emser Straße 13, ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Fremdschaden verursacht wurde. Der unfallverursachende Pkw VW Golf IV kam alleinbeteiligt aus bislang ungeklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg und kollidierte mit der Grundstücksmauer des o.g. Anwesens. Durch die herumfliegenden Betonteile der Mauer wurde ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Pkw VW Golf kam nach der Kollision nicht fahrbereit auf der Fahrbahn der Emser Straße zum Stehen. Die drei Insassen stiegen aus, montierten die beiden Kennzeichen-Schilder ab und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Während der polizeilichen Ermittlungen bezüglich der vorliegenden Verkehrsunfallflucht stellte sich heraus, dass der Pkw VW Golf aktuell nicht zugelassen ist. Die auf dem Pkw angebrachten Kennzeichen wurden in derselben Nacht in Bad Ems von einem anderen Kfz. entwendet und missbräuchlich benutzt. Daher wird nun gegen die drei Insassen bzgl. mehrere Straftaten ermittelt. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

