Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrskontrollen decken zahlreiche Verstöße auf.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (09.03.2026) führte der Verkehrsdienst der Polizei Lippe auf der Bundesstraße 66 in Lage umfangreiche Kontrollen mit dem Schwerpunkt Gurtpflicht durch. Im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche (ROADPOL Seatbelt) überprüften die Einsatzkräfte zwischen 08:30 Uhr und 12:45 Uhr insgesamt 53 Fahrzeuge. Dabei fielen 25 Fahrerinnen und Fahrer durch die verbotswidrige Nutzung eines Handys am Steuer auf. Außerdem ahndeten die Beamtinnen und Beamten sieben Rotlichtverstöße, einen Verstoß gegen die Ladungssicherung sowie acht Gurtverstöße. Darüber hinaus stellten sie einen Radfahrer mit Handy, zwei Verstöße gegen Sozialvorschriften im Schwerlastverkehr und einen E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz fest. Gegen die jeweiligen Verkehrsteilnehmenden wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt zeigte sich, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden erfreulicherweise angeschnallt war, allerdings fiel eine erhebliche Zahl negativ durch die Nutzung des Handys am Steuer auf.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

