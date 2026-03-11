Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Almena. Einbruch in Kindergartenbüro.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (10.03.2026) stellte eine Mitarbeiterin eines Kindergartens am Siekbachweg in Almena einen Einbruch in das Büro der Einrichtung fest. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (09./10.03.2026; 16:30 Uhr - 06:25 Uhr) gewaltsam Zugang zu dem Büro im Kindergarten verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge können Sie dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 mitteilen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell