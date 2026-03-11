PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Seniorin bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.03.2026) ist eine 90-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bergheimer Straße (L616) schwer verletzt worden. Die Seniorin befuhr gegen 15:20 Uhr mit ihrem Skoda Fabia die L616 in Fahrtrichtung Heesten, als sie nach dem Passieren einer Unterführung aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Straßengraben überschlug sich der Wagen und kam im Bereich einer Grundstückszufahrt zum Liegen, bevor er in der Folge in Vollbrand geriet. Ersthelfer befreiten die Fahrzeugführerin aus dem Pkw und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Löscharbeiten war die Bergheimer Straße in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 15.000 Euro. Ein DPD-Fahrer könnte den Unfall beobachtet haben und wird noch als Zeuge gesucht. Er sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

