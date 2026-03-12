PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Laßbruch. Korrektur Ort: Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen 01.03.2026 und 10.03.2026 sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Brede in Extertal-Laßbruch eingebrochen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Brede beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

