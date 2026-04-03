Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 46-Jähriger Frau aus Rostock

Rostock (ots)

Die seit heute Mittag vermisste 46-Jährige Frau aus Rostock konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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