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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt
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Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei Erfurt nach den beiden hier abgebildeten Beschuldigten.

Die Männer stehen im Verdacht, am 18.09.2025 einen Betrug zum Nachteil eines Drogeriemarktes im Thüringen Park in der Nordhäuser Straße in Erfurt begangen zu haben. Dabei erbeuteten sie 500 Euro Bargeld.

Wer kennt die hier abgebildeten Männer und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder per E-Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0246151/2025 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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