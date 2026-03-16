Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Heute Mittag (16.03.2026) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Eine 83-Jährige war gegen 12:20 Uhr mit ihrem Nissan auf der Meinekestraße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie vermutlich beim Abbiegen in die Gothaer Straße eine in Richtung Bindersleben fahrende Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Ein 78-Jähriger weiblicher Fahrgast der Straßenbahn wurde durch den Unfall verletzt. Die Nissan-Fahrerin blieb nach ersten Einschätzungen unverletzt, wurde jedoch für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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