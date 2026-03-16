PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Heute Mittag (16.03.2026) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Eine 83-Jährige war gegen 12:20 Uhr mit ihrem Nissan auf der Meinekestraße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie vermutlich beim Abbiegen in die Gothaer Straße eine in Richtung Bindersleben fahrende Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Ein 78-Jähriger weiblicher Fahrgast der Straßenbahn wurde durch den Unfall verletzt. Die Nissan-Fahrerin blieb nach ersten Einschätzungen unverletzt, wurde jedoch für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 14:35

    LPI-EF: Einbrecher in Gartenlaube festgenommen

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (15.03.2026) stellten Polizisten einen Einbrecher in einer Kleingartenanlage in Erfurt. Der 29-Jährige hatte sich mit Gewalt Zutritt zu zwei Gartenlauben in der Auenstraße verschafft. Abgesehen hatte es der Dieb auf Lebensmittel und eine Übernachtungsmöglichkeit. Offenbar hatte er dabei nicht mit den Pächtern der Gartenlaube gerechnet, die ihn in ihrem Bett liegend vorfanden und den ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 14:34

    LPI-EF: Brand in Kölleda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Freitagnachmittag (13.03.2026) kamen Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. Gegen 14:00 Uhr war in Kölleda, in der Battgendorfer Straße, ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten eine Garage und ein Anbau eines Einfamilienhauses in Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:02

    LPI-EF: Kriminalpolizei ermittelt zwei Tatverdächtige nach Brandstiftung in Erfurt

    Erfurt (ots) - Die Erfurter Kriminalpolizei konnte gestern (15.03.2026) zwei Tatverdächtige nach einer Brandstiftung im Erfurter Norden ermitteln. Dabei handelte es sich um zwei 19-jährige Männer aus dem Raum Erfurt und Gera. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird derzeit ein Haftantrag geprüft. Hintergründe zur Tat, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren