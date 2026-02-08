PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Abend des 07.02.2026, wurde ein PKW mit ausländischem Kennzeichen im Rahmen einer Kontrollstelle durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeughalter bereits seit längerer Zeit in Deutschland wohnt. Dennoch hatte er es versäumt, sein Fahrzeug ordnungsgemäß in Deutschland zuzulassen. Den Halter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die weitere Nutzung des Fahrzeuges musste durch die Polizei untersagt werden.

Weitere Informationen sowie Hilfestellungen zum Thema "Zulassung ausländischer Fahrzeuge" bietet unter anderem die Webseite des Zolls (www.zoll.de) sowie das Serviceportal Rheinland-Pfalz (service.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Ferry Gantert
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:56

    POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Schneise der Verwüstung - Verkehrsunfall mit Verletzten

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Sonntag, den 08.02.2026, gegen 02:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Der 17-jährige Unfallverursacher befuhr hierbei zunächst die Hauptstraße in Richtung Stadtzentrum. In Folge überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:02

    POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

    Ludwigshafen-Nord/Hemshof (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 23 Uhr ereignete sich in einem Hochhaus im Stadtteil Nord-Hemshof eine körperliche Auseinandersetzung. Zwei alkoholisierte Mitbewohner gerieten in einer Wohnung mit insgesamt fünf Arbeitskollegen in Streit. Dabei soll ein 41-jähriger Mann rumänischer Staatsangehörigkeit mit einem Küchenmesser ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 09:19

    POL-PPRP: Körperverletzung am Berliner Platz

    Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am späten Freitagabend, den 07.02.2026 gegen 22:00 Uhr kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zunächst konnten lediglich die verletzen Personen durch die Polizei festgestellt werden, welche an den Rettungsdienst überstellt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter im Nahbereich des berliner Platzes gestellt und in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren